JUHTKIRI ⟩ NATO näitab Läänemerel musklit

Sündmus on ülioluline, kuna on põhjust arvata, et Ukraina sõda võib jääda venima. Ja kui see ka lõppeb, siis pole sugugi kindel, et Venemaast saab sõbralik demokraatlik riik. Seetõttu peame olema valmis aastakümneid kestvaks vastasseisuks Läänemerel. Kuni Ukraina sõja alguseni olid Baltimaad NATO seisukohalt peaaegu isoleeritud raskestikaitstav saar, mida Poolaga ühendab umbes 100 kilomeetri laiune Suwałki koridor. Seevastu pärast Soome ja eeldatavasti ka Rootsi peatset ühinemist NATOga muutub isoleerituks endine Königsbergi ala, praegune Kaliningradi enklaav.