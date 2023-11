Eestis on alanud uuesti diskussioon tsiviilajateenistuse või siis asendusteenistuse laiendamise üle. See on vajalik meede saamaks kriisides paremini hakkama ning teiste riikide praktika annab julgust seda teoks teha, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.