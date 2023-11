MART KULDKEPP ⟩ Uus Esimene maailmasõda Ukrainas

Ent vaadates konkreetselt lahinguväljal avanevat pilti, tuleb paralleele tõmmata hoopis Esimese maailmasõja kaevikuliinide ja ülimalt ohvrirohkete jalaväerünnakutega. Täpselt nagu ilmasõja-aastatel, on ka nüüd selge strateegiline eelis kaitses oleval poolel, samas kui rünnakule minna on äärmiselt ohtlik ja keeruline. Teise maailmasõja aegne olukord, kui tankitõrjerelvad olid alles lapsekingades ning soomusjõud said seetõttu tegutseda suhteliselt autonoomselt, on ammu seljataha jäänud.