MARTIN HELME ⟩ Eesti poliitika lootusetust tupikseisust oleks euroopalik väljapääs

Mitte ainult automaks, vaid kõik selle riigikogu koosseisu ajal juba tehtud või ka veel planeeritavad maksutõusud tuleb tagasi pöörata ja ära jätta. Samuti tuleb tagasi pöörata kõikide lõivude ja tasude tõusud. Maksutõusude laviin eirab lihtsat majanduse juhtimise põhimõtet, et kriisis olles riik makse ei tõsta, elanike ja ettevõtete niigi rasket olukorda raskemaks ei tee.

Eelarve tasakaalu saamiseks tuleb ümber vaadata kulupoole need osad, mis ei ole valimistel mandaati saanud ja mille kasulikkus või vajalikkus eesti inimestele on olematu. Eelkõige tuleb lähiaastatel ära jätta Rail Balticu investeering, samuti miljardites eurodes puhast kulu tekitav energiasüsteemi üleminek taastuvenergiale - protsess, mille lõpus on meil püsivalt kallim ja kehvema kvaliteediga elektrivarustatus.