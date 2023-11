RAINER SAKS ⟩ Venemaa esitles uut relvaliiki, mis oleks Ukrainale ilma naljata oht

Soome sulgeb Venemaa jätkuva rändesurve tõttu ka viimase seni avatud olnud piiripunkti ning nüüdsest on piir Soome ja Venemaa vahel täielikult suletud. Esialgu küll kuni 13. detsembrini, mil valitsus otsustab uuesti, millise piirirežiimiga jätkatakse. Soome peaminister Petteri Orpo rõhutas eraldi, et Soomele on Venemaa korraldatud rändesurve vastuvõetamatu. Võib eeldada, et Venemaa ei soovi vahest liiga pikalt selle näitemänguga jätkata, kuna talle endale on vajalik vältida Soome piiri pikaaegset täielikku sulgemist.