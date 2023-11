Näib, et Reformierakond tahab teha linnas samamoodi, nagu riigi juhtimise juures, kus nad on üha süveneva majanduslanguse taustal pakkunud inimestele lahendusteks vaid jätkuvaid maksutõuse. Pere segasevõitu teksti põhjal võib järeldada, et linnapea Mihhail Kõlvart on teinud tegelikult uue eelarvega taas väga tugeva plaani ja see hästi läbimõeldud visioon on oravad lõplikult närvi ajanud – Tallinn ehitab, valitsus kärbib!