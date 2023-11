JUHTKIRI ⟩ Padaoru hädaorg, 13 aastat hiljem

Esmaspäevaõhtused sündmused on sotsiaalmeedia vahendusel pakkunud ka hulgaliselt positiivseid lugusid, kuidas liiklejad üksteist aitasid. Kinnijäänud autosid aidati välja kaevata ja tõmmati taas liikuma, vajadusel viidi hättasattunud inimesi lähimasse asulasse. See on südamlik ja nii peabki. Täna aitame kedagi, homme võime tema abi vajada meie.