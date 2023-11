Näib, et Kaja Kallase väljavahetamist peaministrierakonnas ja valitsusliidus tõsiselt ei kaaluta, ehkki valitsusparteid muutuvad üha ebapopulaarsemaks. Nii ongi kõik muutused Eesti poliitikas blokeeritud ning tuim, Eesti parlamentarismi lõhkuv vastasseis jätkub.

Ainus põhjendus, miks peaminister ja tema järel kogu valitsus toetab läbiviidavat poliitikakokteili, mille osaks on ka massiimmigratsioon, võib olla peaministri soov mingis rahvusvahelises ametis karjääri teha. Paraku - kui see nii on - siis toimub selle karjääritrampliini ehitamine Eesti inimeste arvel.