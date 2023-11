JÜRGEN LIGI ⟩ Oma riiki ei tohi salata

Too maik oli tegelikult enamusel suus juba siis, sest igasugune arutelu ja väitlus parlamendis oli välistatud ja on olnud ka sügisel. On küll olnud lugeda uudiste pealkirju, kuidas riigikogus midagi arutatavat, ent tegelikult on see vähemuse monoloog, kus ruum ja eeter on täis õõnest loba, näilisi küsimusi ja sõnavõtte. Mitte keegi ei kuula enam kedagi, enamus aga kaitseb jõumööda oma vaimset ja füüsilist tervist saalist väljas kabinettides, tühja jutu ja mõttetute vaheaegade sekka harva ka nuppu vajutamas käies.