HELEN RIVES ⟩ Kuidas on võimalik, et meil Eestis kujundatakse poliitikat salaja?

Viimati kuulsin ühel vestlusel, kuidas ametnikud arutasid riigi tehtavaid reforme ja mu kõrv tabas väljendit «AK». Olin hämmingus, sest just veidi aega tagasi oli sama teema meil kohtutäiturite ringis arutlusel, sest ka meie valdkonna reformi puudutavad dokumendid on mõeldud vaid ametkondlikuks kasutamiseks. Kuidas saab olla võimalik, et meil Eestis kujundatakse poliitikat salaja, ametkondlikult? Ilma asjaosalisi sinna kaasamata ja pühendamata? Ilma analüüsi ja numbritesse süvenemata?