ERKKI BAHOVSKI ⟩ OSCE tegeleb teadusliku fantastika, mitte reaalsusega

Kui nüüd Eesti kaotab Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) oma järgmiseks aastaks ette nähtud eesistumise (asemele võib tulla Malta), sest Venemaa blokeeris Eesti kandidatuuri, kas tegemist on välispoliitilise kaotusega Eestile?

Puhtnominaalselt võiks ju juhtunut niimoodi võtta. Venemaa ähvardas blokeerida suures osas OSCE tegevuse, kui Eesti peaks saama eesistujaks, ja Malta näol olevat tegemist kompromissiga USA ja Venemaa vahel. Säärane teguviis on just selline, mida Venemaa loodab rahvusvahelisel areenil saavutada – et tuleb mingi Jalta 2, kus suurjõud teevad diile väiksemate arvel.