On teada, et meie olmejäätmete ringlusesse võtmine on madal ja tänase süsteemiga me seatud sihtarve ei täida. Meenutuseks, 2025. aastaks peaksime ringlusse võtma 55 protsenti tekkinud olmejäätmetest, viimaste andmete järgi oli see näitaja meil aga 30 protsendi ringis. Eesmärgi saavutamine ei ole reaalne, kuid lähemale sinna aitab iga vähegi tehtav samm.