KARMO KURI ⟩ Avaliku info varjamine on aktsepteeritav ainult kolmel juhul

Justiitsministeerium teatas novembri keskel, et eraeluandmed muutuvad paremini kaitstuks. Sellest tulenevalt on erinevad ajakirjandusväljaanded käsitlenud asutusesiseseks kasutuseks mõeldud templi kuritarvitamist ning info salastamist laiemalt.

Ilmselt ei eita keegi, et isikuandmete kaitsmine on vajalik, kuid tekib küsimus, kas selle tegevuse käigus ei piirata ligipääsu ka teistlaadi infole, mille varjamine pole põhjendatud. Arvamusliidrid ja ajakirjanikud on olnud pigem seda meelt, et oleme liikumas üha kangema salastatuse suunas.