VOOTELE HANSEN ⟩ Proovisin agiteerida automaksu, kuid vedu ei võetud

Proovisin mõne inimesega kohtudes neid agiteerida automaksu kasulikkuses, kuid vedu nad ei võtnud. Mõtlesin, et pole agitaatoritele piisavat motiivi, mis tagant tõukaks. Iga õpetajast agitaator peaks saama ankeetlehe, kuhu märgitakse iga inimese nimi, kellega vesteldi automaksu kasulikkusest ja kas teda õnnestus veenda. Edukamate agitaatorite vahel loosiks peaminister välja autoostuloa. Hõlmata tuleb ka Haridustöötajate Liit. Ametiühing võiks jagada edukamatele külmutus- ja sektsioonkapi, pesumasina ostulube ning tuusikuid Eesti kuurortidesse. Küllap suureneks siis ka ametiühingute liikmete arv ja me võime raporteerida, et sarnaneme ka selles osas teiste Euroopa maadega.