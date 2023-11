19. mai 2023. 57. üksik motoriseeritud jalaväebrigaadi tankikompanii Bahmuti all. Nüüd on sügis ja meeleolud veidi mornimad.

Kremlil on põhjust vaikseks tähistamiseks: Kiievi vastupealetung ei ole suutnud läbi murda ja lääs on pööranud oma tähelepanu Gazale. Kas see on tõesti nii ning Putinil on tekkimas edulootus, sellest kirjutab ajaloolane ja kolumnist Mark Galeotti.