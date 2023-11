RAINER SAKS ⟩ Sajandi torm Mustal merel tõi kaasa erakordsed kahjustused

Ukraina jätkab visalt kommunikatsiooni Venemaa julgeolekuteenistuste mõjutustegevuse kohta Ukrainas. Peamiseks kõneisikuks sellel teemal on kujunenud Urkaina Julgeoleku Nõukogu sekretär Oleksi Danilov. Ta kirjeldab juba mitmendat korda, kuidas Venemaa on aktiveerinud Ukrainas agentide võrgustiku, mille ülesandeks on levitada väärinfot vastuolude kohta Ukraina juhtide vahel, eriti presidendi administratsiooni ja kõrgemate sõjaväelaste vahel.