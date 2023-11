JUHTKIRI ⟩ Eesti eduloo jätkamine eeldab edasiviivaid ideid

Peaminister Kaja Kallas möönab Postimehe intervjuus, et valitsus on pidanud tegema raskeid otsuseid ja need on mõjutanud ka Reformierakonna reitingut. Kuid ikka räägib ta vaid kulude kokkuhoiust ega ava ka plaanitava 400 miljoni euro kulutamist. Peaministri jutt, et tagasiside maksumaksjalt ei lase tekitada uusi makse, tundub veider. See tagasiside oli olemas juba esimeste maksutõusude peale. Valitsus ravis eurotsooni kõrgeimat inflatsiooni uute maksudega – hinnatõus on igal juhul garanteeritud.

Maksudel ja maksudel on vahe. Kui Vitsur räägib maksudest tervikuna – et pikemas perspektiivis pole madalad maksud meid jõukamaks teinud –, siis praegused maksutõusud on vaid ilma pikema plaanita hädaabinõu.

Muidugi saavad eelarvetasakaalu pooldajad alati viidata Kreekale ja hoiatada raha laristamise eest. Kuid kõik riigid pole käitunud nagu Kreeka, on laenanud ja maksavad kõrgeid makse, ning inimesed nendes riikides tunnevad end jõukana. Lisaks tunnevad nad, et nende riik hoolitseb nende eest.