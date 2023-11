TEET KORSTEN ⟩ Odinetsi võimupöördega tuleb Keskerakonna vana võim tagasi

«Saame öelda, et Eesti inimesed on nüüd oluliselt vabamad, kui nad olid veel eile. Kõigile vabadustele, mis Eesti inimestel juba on, lisandub vabadus abielluda ja olla õnnelik sellega, kellega sa õnnelik olla soovid,» seletas Eduard Odinets endale omase veidi kiunuva tooniga juunis riigikogu puldist, kui õigustas sooneutraalse abielu kehtestamist Eestis.