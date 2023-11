Nüüd on siis nii, et otse pakist piima või pudelist limonaadi enam juua ei saa – kork jääb ette. Rohepöördega on järjekordselt vint üle keeratud. Kallake aga jook tassi ja kulutage vett tassi pesemiseks. Kui olete rannas, kasutage papptopse, mille võib rahus maha visata, sest need on öko, kirjutab Postimehe peatoimetaja asetäitja Jaan Väljaots.