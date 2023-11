CARLO RATTI ⟩ Kompaktsed asumid meeldivad elanikele, kuid neil on varjukülgi

Aasta tagasi oli «15-minuti-linn» kaval linnaplaneerimise teooria, et muuta linnaosad jalutatavateks, ja Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak oli tõenduspõhisusest lähtuv tehnokraat, kes on võimeline tooride parteile elu sisse puhuma. Missuguse muutuse suudab tuua ainult üks aasta. Vandenõuteoreetikud on tembeldanud 15-minuti-linna salajaseks skeemiks, et autod ära kaotada ja püüda inimesed lõksu 15-minutilistesse getodesse, ning Sunak näitab neile teed. Mis on sellest arutelust puudu? Tõendid.