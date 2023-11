VALDO RANDPERE ⟩ Kaja Kallase suhtes on vallandunud importunus adultus

Vaadates neid debatikomponente, võiks arvata, et mis seal ikka vaielda. Tahad palka tõsta, peavad tõusma kas maksud või peab kusagilt kokku hoidma. Õpetajate palgatõusu puhul on võimalik ja loogiline kokkuhoiukoht koolivõrk. Näited koolidest, kus on neli õpilast, neli õpetajat ja lisaks üks huvialaõpetaja, kes laste huviringe korraldab, ei ole tänapäeva Eesti haridusmaastikul täiesti haruldased.