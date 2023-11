Raul Eamets ⟩ Õhukese riigi müüdid

Kui ma olen ametnikelt pärinud, miks me oleme nii kehvas seisus ELi raha kasutamisel, siis ühe vastusena on tulnud, et meil ei ole piisavalt inimesi ja me ei jõua vajalikke regulatsioone piisavalt kiiresti ette valmistada. Mõtlesin siis, et uurin natuke lähemalt seda argumenti, mille järgi pole riigiaparaadis piisavalt inimesi.