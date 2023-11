Juhtkiri ⟩ Hooldereformiga antud lubadusi tuleb täita

Ühest küljest, kui valitsus on midagi lubanud, siis tuleb seda täita, sest inimestel on juba tekkinud ootus. Ei saa nii, et kui lubaduse täitmise aeg kätte jõuab, siis tuleb järsku välja, et üks asi ununes ära, teine läks oodatust kallimaks ja kolmas pole päris nii nagu arvati, ning lõpptulemusena pole kahjuks raha lubatu elluviimiseks.

Teisalt tuleb taaskord nentida, kui lihtne on öelda, et valitsus peab hooldekodukohtade eest tasumiseks vajaliku raha leidma. On ju selge, et kui riik selle lisaraha leiab, siis tuleb see millegi arvelt ja midagi muud jääb sellepärast tegemata.