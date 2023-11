Kas mul on kahju, et Euroopa Liidu toetuste lõppedes saab mõni abimeede otsa? Muidugi on. Kuid see ei tähenda veel, et haavatavamate sihtgruppide toetamine lõppeb. Vastupidi. Järgmisel aastal saavad haavatavamad sihtgrupid riigilt täiendavat abi kokku ca 120 miljonit eurot. Riigikogu liikmed, kes on järgmise aasta riigieelarvet lugenud, peaksid seda teadma. Iseasi muidugi, kas nad tahavad sellest aru saada. Et väärinfo üksi linna peale uitama ei jääks, kordan veel üle.