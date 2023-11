JUHTKIRI ⟩ Putin võib rahulikult magada – Lähis-Idas ei ole niipea sõja lõppu oodata

Kokkuleppe kohaselt on Hamas lubanud vabastada 50 inimest umbes 240 pantvangist ja Iisrael laseb omakorda vabaks 150 palestiinlast. Mõlemal juhul on tegemist naiste ja alaealistega.

Mingisugust pikemat rahu pole põhjust siit loota. Iisraeli kaitsejõudude esindajad ütlevad otse, et sõda pole veel lõppenud, ja hoiatavad palestiinlasi, et nad ei pöörduks tagasi Põhja-Gazasse, kuna see on endiselt sõjatsoon.

Kokkuleppe sõlmimisel võtmerolli mänginud Katari välisministeeriumi esindaja toonitas samuti, et kokkulepe on ülimalt õrn ja selle püsimise eeldus on täielik relvarahu. Kui vales kohas tõuseb õhku kasvõi üks droon või lendab välja kasvõi üks rakett, võib kogu kokkulepe vastu taevast lennata.

Sõnades on Hamasi juhid lubanud kokkuleppele kindlaks jääda, kuid isegi nemad ei pruugi olukorda sajaprotsendiliselt kontrollida.

Mõned päevad tagasi ütles Ukraina president Volodomõr Zelenskõi, et Moskva üritab igal pool tulekahjusid süüdata, ja süüdistas Vladimir Putinit Hamasi 7. oktoobri terrorirünnaku toetamises. Sõda Lähis-Idas ei ole selgelt Ukrainale hea ja järelikult on see hea Ukraina vaenlastele.

Tuleb ennast valmis panna pikaks ja raskeks sõjaks ja tunda hetkelist inimlikku rõõmu selle üle, et 50 perekonna õudusunenägu hakkab lõppema.