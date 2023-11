Aimar Altosaar ⟩ Kadripäeva tulede valgel

Kui jaanipäevaks on kõrgeks kasvanud hein, siis tänavu kadripäevaks on kõrgeks jäänud barjäär riigikogu võimukoalitsiooni ja opositsiooni vahel. Arutelu asemel käib ärategemine, parimate lahenduste otsimise asemel teineteise süüdistamine. Opositsioonil on jooksvalt küll palju suurem toetus kui võimuerakondadel kokku, kuid see ei ole teinud viimaseid alandlikumateks, vastupidi, nende usaldushääletuste teerull on jõud, mille vastu rohtu ei ole. President Alar Karis on lubanud sellist poliitikute äärmuslikku töömeetodit ohjeldada, kuid mida ta ikkagi teha saab? Sest valitsuse töö tahab tegemist ning kui üks opositsioonierakond ei võitlegi mitte konkreetsete valitsuse eelnõude vastu ega tahagi midagi teha nende parendamiseks, vaid tegutseb kogu riigikogu laialimineku ja ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamise nimel, siis on raske ette kujutada, kus on siin see kompromissikoht.