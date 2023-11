SIRJE POTISEPP ⟩ Üllasõnaline jäätmereform võtab tarbijate taskust vähemalt 50 miljonit eurot aastas

Eesmärkide realiseerumist varjutab asjaolu, et Eestis puudub vajalik tehnoloogia ja taristu pakendite ringlussevõtuks, mis teeb toidutööstuste investeeringud keskkonnasõbralikesse pakenditesse ja tarbijate pingutused pakendite liigiti kogumisel mõttetuks aja ja raha raiskamiseks.

Ei tasu valesti mõista – toidutööstused pole kindlasti keskkonnavaenulikud. Seda tõestavad miljonitesse eurodesse küündivad investeeringud, mida toidutööstused on juba teinud või plaanivad teha pakendite keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Meie vaates on suurim probleem selles, et jäätmereform ei keskendu olmejäätmete ringlussevõtu suurendamisele, vaid ainult pakendite kohtkogumise ulatuslikule laiendamisele.