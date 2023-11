AK FOOKUS ⟩ JFK mõrv 60 aastat hiljem: kahtlusi ja tähelepanekuid

Ameerika Ühendriikide presidendi John F. Kennedy mõrvast 22. novembril 1963 on kirjutatud lugematul hulgal artikleid, raamatuid, vändatud filme ja telesaateid. Samas on ikka õhku jäänud mitmed küsimused, millele antud ametlikud vastused pole suutnud kõiki veenda – just nii see toimuski! Toon siinkohal vaid paar tähelepanekut ja võrdlust.