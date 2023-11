Tarmo Soomere ⟩ Ranna tuleviku loovad üheskoos loodus ja inimesed

Rand on palju rohkem, kui tühi liiv, nõmmeliivatee, palju naati ja võrku paikav papi. Rand on oluline pingeväli selle maailma vahel, mis inimesele omane, ja teise universumi vahel, kus me ilma keeruliste aparaatideta hakkama ei saa. Sinna koonduvad inimeste unistused, mere jõud ja merelt lähtuvad ohud. Ranna pidevat liikumist on raske tabada lihtsal põhjusel: me ei erista üht liivatera teisest ega oska aimatagi, et täna nähtud klibutükk võis eile olla sadu meetreid eemal, kirjutab Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.