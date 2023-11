JUHTKIRI ⟩ Kes vastutab riikliku röövraide eest?

Saaga on muidugi pikk ning näitab keskkonnaametit ja RMKd üsna ebameeldivast küljest. Natura 2000 aladel pole majandustegevus täielikult keelatud, need ei ole reservaadid, kuid keskkonnaamet andis neile aladele raielubasid automaatselt ning tulemuseks oli suuremahuline lageraie. Eriti tähelepanuväärse faktina said mõned omanikud peale maa tühjaksraiumist veel Natura 2000 toetuseid edasi.

Kui Euroopa Komisjon Eestis toimuvast teada sai, algatas ta 2021. aasta juunis rikkumismenetluse. Postimehe ajakirjanik Ülle Harju on kogu protsessist korduvalt kirjutanud. Ja korduvalt vastasid keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi inimesed, et kõik on korras, metsad on seadusega ette nähtud kaitse all ning kaitse-eesmärkidega arvestatakse.

Muidugi raiuti kogu aeg metsa edasi, kuni alles 2022. aasta veebruaris peatas keskkonnaamet raied kaheks aastaks. Meenutame, et Natura 2000 alad on rahvusvahelise kaitse all eurodirektiivi alusel ning kui Eesti ametnikud ruttavad sageli meie seaduseid sellega kooskõlla viima, siis kõnealusel juhul oli aega küll ja veel. Ehkki Euroopa Komisjon nõudis, et meie seaduseid muudetaks ning enne raieloa andmist hinnataks keskkonnamõju, keskkonnaamet ja keskkonnaministeerium üksnes imiteerisid tegevusi. Mida arvate, kas Euroopa Komisjoni nõutud seadusemuudatused on Eestis praeguseks vastu võetud? Muidugi mitte!

Natura 2000 alade rahvusvahelise kaitse all olevaid metsi ei tohigi automaatselt paljaks raiuda.