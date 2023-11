Kuku soovitab ⟩ On aeg pulssi katsuda

Martin Ehala: Vormilisest küljest on vast suurim uue saate eripära see, et kavatseme hakata saatesse kutsuma konkreetseid teemasid kommenteerima ka külalisi (eksperte, teemaga lähedalt seotud inimesi). Nii et võibolla polegi nii väga põhjust öelda, et see on järjekordne kahe mehe jutusaade, sest vabalt võib olla, et stuudios on hoopis kolm inimest ja kõik nad pole üldse mehed. Võibolla ei juhtu see kohe esimeses saates, aga edaspidi kindlasti.