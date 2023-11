Kui mina veel päris väike laps olin, käisime vahel emaga pagaripoes, mis asus Laia ja Vaimu tänava nurgal. Sellest jäid mulle alatiseks meelde mooniseemnetega üle puistatud keerusaiad. Ja veel see, kuidas ema kord osutas üle tänava jäävale Huecki majale, kõhedusilme näol. Ta ütles, et selles majas on kummitused.