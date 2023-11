MARGIT HIIET ⟩ Kui lasteaedadest kaovad õpetajad, on lastel koolis raskem

Jätame alles sooja toa, kolm korda päevas toitlustamise ja armsa, hooliva täiskasvanu. Ehk peabki nii olema ja mul on lihtsalt keeruline mõista, sest olen harjunud teisiti. Olen harjunud mõtlema lasteaiast kui haridusasutusest, kui Eesti hariduse vundamendist.

Paraku näen, et oleme teel mõnevõrra teistsuguse lasteaia poole. Plaanime uue alushariduse seaduse rakendumisel sõimeealiste õpetajast loobumist. Plaanime siduda lasteaiaõpetajate palgad lahti kooliõpetajate palkadest. Mitte selle pärast, et nii oleks kuidagi parem, vaid nii on odavam.