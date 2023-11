See on justkui surnud ring, kus kaks keelepõhist koolisüsteemi eraldavad noori. Hiljem jäädakse või kolitakse meelsamini elama piirkonda, kus on rohkem samas keeleruumis olevaid naabreid. Sama põhimõte kehtib tihtipeale ka töökoha valikul.

Nende kahe maailma teed kohtuvad tihti ja väga erinevatel viisidel, iseasi on see, kas seda kohtumist ka märgatakse. Näiteks Ida-Virumaa keskuses Jõhvi linnas on ligikaudu 10 000 elanikku, kellest üks kolmandik on eestlased ja kaks kolmandikku venelased. Mõistagi on Jõhvi inimesed harjunud kakskeelse linnaga, kuid külalisele on keelte virvarr linnaruumis ja teenindusasutustes harjumatu.