Maiko Kalvet ⟩ Et must reede närvi mustaks ei ajaks: kuidas veebist ostes mitte petta saada

Musta reede kampaania on peamiselt kolinud veebipoodidesse.

Must reede, aasta suurim allahindluste päev, on Eestiski iga aastaga aina populaarsem. Kahetsusväärselt on sellest teadlikud ka petturid, vaidlusi ja muret tekitavad aga ka ausad, ent saamatud ettevõtjad, märgib ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juht Maiko Kalvet.