JUHTKIRI ⟩ Lõunasöök sõjakurjategijaga

Toonasest konsensuslikust diplomaatiast võib tuua huvitava näite, et lõppakti dokumendis lahutati kaks põhimõtet selle erinevatesse osadesse, sest USA ja NSVL olid jäänud erimeelsusele. Arvestades Euroopas Teise maailmasõja järel kujunenud olukorda, oli NSVLi jaoks oluline piiride muutumatuse printsiip. USA jaoks aga põhimõte, et piire võib muuta rahumeelsel viisil – see hoidis lahti Saksamaa taasühinemise ja Baltimaade riikluse taastamise võimaluse.