Euroopa Liit jõudis ühe sammukese lähemale looduse taastamise määruse vastuvõtmisele. Kõige olulisem kokkulepitust on juba teada, jääb veel loota, et parlament selle heaks kiidab ning ka Eesti rahvaasemikud on selle poolt, kirjutab looduskaitsja Aleksei Lotman.