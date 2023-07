Aleksei Lotman ⟩ Euroopa Parlament tõrjus väljasuremismeelsete rünnaku üle noatera

See, et eelnõu nõnda üle noatera pääses, tekitab muret, sest näitab märkimisväärse osa europoliitikute soovimatust peatada elurikkuse katastroofiline kadu, mis tegelikult seab ju ka inimkonna kestmise küsimärgi alla.

Ent võiks ju öelda, et poliitika poliitikaks, eelnõu ju siiski liigub edasi, seega on ju laias laastus kõik korras? Paraku on peale üldise murele nii tugeva vastuseisu pärast mõned päris konkreetsed murekohad: arvukad muudatused, mis Euroopa Parlamendis eelnõusse sisse hääletati. Vaid osa muudatusi kvalifitseerub parandusteks, mitme näol on aga tegu eelnõu ohtliku nõrgendamisega.