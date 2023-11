INDREK SCHWEDE ⟩ Neli tarka ja edukat naist tunnistavad oma väsimust võõrandunud riigist

Selles, et rahvas kipub võimu kiruma, vahel ka Eesti riiki maapõhja needma, pole midagi eripärast. Mõneti on tegu igapäevase rituaaliga, mis aitab argimuresid ja -pingeid maandada. Hoopis teine asi on see, kui Eesti inimesed, kellest rahvas lugu peab, hakkavad kaotama usku Eesti riiki. Ja kui nad seda avalikult ja karmide sõnadega väljendavad.