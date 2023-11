Tomasz Chłoń ⟩ Poola tugevdab oma positsiooni Euroopas ja NATOs

Kuu aega on möödunud Poola parlamendivalimistest, aga me peame Donald Tuski uut valitsust veel kuni aastavahetuseni ootama. President Andrzej Duda on usaldanud järjepidevuse missiooni ametisolevale peaministrile Mateusz Morawieckile. Missiooni, mis on määratud läbikukkumisele. Hoolimata suurimast kohtade arvust seimis ei ole PiS suuteline moodustama enamuskoalitsiooni. Opositsioon seevastu on. Veelgi enam, ta on juba allkirjastanud koalitsioonilepingu ning valinud seimile ja senatile enda seast esimehed. President ning Õiguse ja Õigluse Partei mängivad selgelt ajavõitmise peale, et ennast kindlamini tulevase opositsiooni positsioonidele sisse seada.