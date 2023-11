RIINA SOLMAN ⟩ Mööda riigikogu koridore hiilib tõsine pandeemialaine

Samal ajal kui väljaspool Toompea lossi on hoogu kogumas uus koroonalaine, kimbutab Eesti poliitikat Reformierakonna usaldushääletuste laine, mis on võtnud poliitilise pandeemia mõõtmed. Selle sümptomid on rängad: nakatunud koalitsioonipoliitikud suruvad oma tahet jõuga peale, kardavad huvigruppe kui katku, näitavad üles hoolimatust ligimeste vastu, vaatavad mööda üksikisiku traagikast – ja seda kõike ainult soovist valitseda.