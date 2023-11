RAIVO VARE ⟩ Kas liigume Ukraina sõjas vaherahu poole?

Mööduva aasta nägu kujundanud Ukraina sõjas on saabunud teatud ümbermõtestamise moment. Samuti selgus, et nn kurjuse telje kavatsusele senist maailmakorda muuta on algatatud üleilmne vastasseis, mis on kandunud kineetiliseks sõjategevuseks mitte ainult Ukrainas, vaid ka Lähis-Idas ja Kagu-Aasias, väiksema mõjuga ka Aafrikas, kirjutab vaatleja Raivo Vare.