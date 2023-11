RAINER SAKS ⟩ Zelenskõi hoiatab: Venemaa üritab veel sel aastal erioperatsiooniga Ukraina valitsuse välja vahetada

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines eile juba teist korda viimase nädala jooksul avaldusega, et Ukraina info kohaselt üritab Venemaa korraldada sisemisi rahutusi Ukrainas. Eile teatas president konkreetsemalt, et Venemaa eesmärgiks on vahetada enne aastavahetust Ukraina valitsus uue vastu välja. Zelenskõi vihjas, et seda vahetust üritatakse erioperatsiooni laadse rünnakuga.