MAIT RAAVA ⟩ Eesti jääb maha teaduspõhises innovatsioonis. Mida saame teha teisiti?

2023. aasta innovaatori Icosagen Cell Factory juht ja akadeemik Mart Ustav tõdeb: «Eestis on liiga vähe teaduslikku innovatsiooni, üleüldse innovatsiooni.» Temaga tuleb nõustuda, sest kuigi WIPO 2023 innovatsiooni koondindeksis on Eesti üsna tublil 16. kohal, oleme palju tagapool ülikoolide taseme, ülikoolide-ettevõtete koostöö ja patentide arvuga (vastavalt 56., 44. ja 41. kohal) ehk näitajatega, mis on määrava tähtsusega teaduspõhise innovatsiooni arengus.