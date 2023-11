Mart Raudsaar ⟩ Ära nuudi inimesi, räägi nendega!

Loodetavasti mäletavad mõned lugejad enam kui kahekümne aasta tagust kultuslikku Q-GSMi reklaami «Räägi inimestega!». Rääkimisest üksi on arusaadavalt vähe kasu. Oluline on ka, mida ja kuidas rääkida.

Ammustel 1990. aastatel – veel enne haldusterritoriaalset reformi – tekkis Elva linnal soov oma territooriumi Nõo valla arvelt suurendada. Naaberomavalitsusele saadeti kiri, mille üks lause kõlas umbes nii, et Nõo valla territoorium sopistub ühes kohas Elva linna territooriumisse sisse ning mõistlik oleks piire õgvendada. Nõo vastas sellele omakorda, et tegelikult sopistub Nõo valla territooriumisse hoopis Elva linn ning korrigeerimine on hea mõte, kuid Nõo kasuks.