Venemaa on olnud algusest peale Eesti kandidatuuri vastu, kusjuures põhjendused on muutunud. See, et oleme NATO liige, tuli mängu alles hiljuti. Algul oli üks peamine põhjus lihtsalt see, et Eesti on justkui Venemaa-vaenulik riik. Tuletan meelde, et alles hiljuti sobis eesistujaks Poola, kelle suhted Venemaaga pole sugugi lihtsamad olnud.