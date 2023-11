Ukraina selge siht on liitumine Euroopa Liiduga. Sõja tingimustes ei ole lihtne täita liitumistingimusi, kuid Ukrainal on selge tahe reformida ühiskonna toimimine euroopalikule riigile kohaseks. Iga sõda saab kord otsa ja see sõda loodetavasti Ukraina võiduga. Seetõttu on oluline mõelda juba praegu sõjajärgsele ülesehitustööle. Erandiks ei ole siin ka intellektuaalomandi valdkonna töö reformimine.