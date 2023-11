Mirjam Kase ⟩ Laste vaimse tervise pealt kokku hoida on lühinägelik

Tegelikult on konsensus laias laastus olemas – on vähe neid, kes ei pea Eesti laste ja noorukite heaolu oluliseks prioriteediks, kuid puudu jääb soovist olukorda muuta. Endiselt on teravik suunatud vaimse tervise häirete ravile ja vaeslapse ossa on jäänud varajase abi kättesaadavus, mis ennetaks vaimse tervise probleemide süvenemist. Varajase abi kättesaadavuse parandamine on tervishoiusüsteemile soodsam, rääkimata laste ja noorte kannatustest, mida oleks võimalik vähendada.