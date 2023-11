ERKKI HIRSNIK ⟩ Eesti liikluskaristusõigus: ühes käes siidkinnas ja teises raudmalakas?

Aeg-ajalt toimub selliseid sündmusi, mis panevad ühiskonna ahhetama ja ajendavad poliitikuid seadusi muutma. Muu hulgas puudutab see liiklust – mõni koletu liiklusõnnetus viib soovini regulatsioone täiendada või karistusi karmistada. Sugugi mitte alati ei saa niisuguseid soove pidada juriidilisest aspektist põhjendatuks. Muu hulgas on see nii seetõttu, et karistuse karmistamine võib lüüa karistussüsteemi nii-öelda paigast: teo X eest ette nähtav karistus oleks liiga range võrreldes nende karistustega, mis on sätestatud tegude Y, Z eest. Seega peaks karmistama ka teisi karistusi. Sellist lähenemist aga toetada ei saa, sest Eesti karistusmäärad on Euroopa Liidu riikidega võrreldes niigi kõrged.