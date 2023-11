JUHTKIRI ⟩ Eesti idapiiri tõhusaim kaitse seisneb koostöös Euroopa riikidega

Soome on teatanud nelja piiripunkti sulgemisest idapiiril kuni järgmise aasta veebruarini ja selle teksti kirjutamise ajal arutab Soome valitsus, kas tuleks sulgeda veel piiripunkte. Alates augustist on Soome soovinud tulla tavatult palju põgenikke.

Soome otsus piiripunktid sulgeda tähendab seda, et geograafiliselt asub põgenikele lähim punkt ja värav Euroopasse Narvas, ning Eesti on juba näinud esimesi üritajaid. Soome peaminister Petteri Orpo informeeris Soome otsusest piiripunktid sulgeda ka Eesti valitsust. Siin ongi selge, et parim viis võidelda Venemaa korraldatava hübriidsõjalise rändega on teha omavahel koostööd ning võtta appi ka Euroopa Liidu piirivalveagentuur Frontex. Konkreetselt peab Eesti andma selge sõnumi Venemaale ja põgenikele, et ärge tulge, te pole siia oodatud.